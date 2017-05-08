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08.05.17 / 05:29 Новости / Россия и мир

СМИ: Пентагон может вложить $8 млрд на присутствие в Азии

На развитие инфраструктуры, учения и размещение военных сил

пентагонМинистерство обороны США рассчитывает вложить порядка $8 млрд в расширение своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в ближайшие пять лет. Об этом накануне пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, средства будут направлены на развитие инфраструктуры, проведение дополнительных учений и размещение б0льшого количества военных сил. Эти меры якобы покажут миру, что Вашингтон настроен решительно на фоне ситуации вокруг Корейского полуострова.

Однако точная сумма, необходимая на реализацию проекта, а также, где именно Пентагон возьмет эти средства, неизвестно. В начале этого года президент США Дональд Трамп заявил, что страна может увеличить расходы на оборону на $54 млрд. Тогда сообщалось, что Минобороны США, вероятно, может получить эти средства за счет сокращения других расходов. В мае этого года американский лидер утвердил финансирование федерального правительства, по которому на нужды обороны отпущено $598,5 млрд.

По материалам: wsj.com, tass.ru
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