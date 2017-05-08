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08.05.17 / 19:25 Новости / Россия и мир / Финансы

СМИ: Страны – производители нефти могут продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев

А если увеличить добычу, то будет негативный эффект

Сокращение добычи нефти

Фото: rg.ru

Страны – производители нефти могут продлить соглашение о сокращении добычи энергоносителя на девять месяцев, а не на полгода. Об этом в понедельник агентству Reuters рассказали источники в ОПЕК.

В ОПЕК полагают, что увеличение производства может привести к негативному эффекту. Поэтому предположительно соглашение могут продлить до конца I квартала 2018 года или до середины следующего года.

Встреча по продлению соглашения состоится в Вене 24 и 25 мая. Ранее решение о пролонгации соглашения на срок после 2017 года поддержали Россия и Саудовская Аравия.
Предыдущее соглашение заключили 30 ноября 2016 года. Добычу нефти решили сократить на 1,2 млн баррелей в сутки.

По материалам: reuters.com
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