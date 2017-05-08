Суд в Варшаве потребовал от России $2,3 млн за использование здания Москва использовала недвижимость без договора

Варшава в судебном порядке потребовала от России заплатить 8,9 млн злотых (около $2,3 млн) за использование дипломатического здания в польской столице. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь суда Дорота Траутман.

По мнению администрации Варшавы и казначейства страны, Россия владеет рядом зданий в Польше без договора, а, следовательно, обязана оплатить их аренду. В данном случае речь идет о здании на улице Бобровецка, 2Б, которое Россия якобы использовала без законных оснований в период с 2009 по 2015 годы.

В суде отметили, что указанную сумму следует уплатить с процентами, однако решение можно оспорить в течение двух недель. Ранее польский суд предписал России заплатить 7,6 млн злотых (порядка $1,97 млн) за использование недвижимости на улице Келецкой, 45, в 2012-2015 годы. Осенью прошлого года Варшава также потребовала от Москвы 7,8 млн злотых (около $2 млн) в счет аренды здания по адресу улица Яна III Собеского, 100 за этот же период. Москва утверждает, что все дипломатические здания в Польше являются российской собственностью, поскольку были построены на средства советской стороны либо приобретены по закону.