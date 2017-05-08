Губернатор Техаса запретил «города-убежища» в штате Разрешил полиции узнавать иммиграционный статус любого человека

Губернатор штата Техас Грег Эббот подписал закон, согласно которому в регионе запрещаются «города-убежища» для мигрантов. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter в понедельник.

Кроме того, по закону полицейские теперь смогут остановить любого человека и запросить его иммиграционный статус. Губернатор добавил, что всем нарушителям грозят «суровые наказания».

Отметим, Грег Эббот не сделал какого-либо предварительного заявления по поводу документа, подписав его в прямом эфире на странице в Facebook. Напомним, так называемые «города-убежища» скрывают мигрантов от федеральных властей. Ранее Белый дом решил прекратить их финансирование. По словам президента США Дональда Трампа, такие населенные пункты «очень опасны и представляют из себя катастрофу».