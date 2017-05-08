СМИ: Турция построит стену на границе с Ираном

Турция собирается построить стену на границе с Ираном. Об этом в понедельник пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники в руководстве страны.
Турецкие власти намерены таким образом преградить доступ курдским боевикам. Они аргументируют это тем, что запрещенная в стране «Рабочая партия Курдистана» устраивает дагеря на границе с Турцией. В этих лагерях находятся около 1 тыс. боевиков. Они пересекают границу, попадают в Турцию, а после совершения атаки уходят обратно в Иран.
Стена может достигнуть 70 км в длину, сказал источник. Там, где ее не будет, оставят сторожевые башни, металлические заграждения и установят прожекторы.
Отметим, ирано-турецкая граница составляет в длину порядка 500 км. С турецкой стороны границы проживают в том числе этнические курды.
Турция уже возвела бетонное заграждение на границе с Сирией. Его длина составила 556 км. Стену планируют довести до 825 км.
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