Убит лидер ИГ в Афганистане В результате удара американского беспилотника

Лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане Абдул Хасиб был убит в ходе проведения спецоперации. Об этом накануне заявил президент страны Ашраф Гани.

Эту же информацию подтвердил командир вооруженных сил США в Афганистане Джон Николсон. Он уточнил, что боевик был убит 27 апреля в результате удара американского беспилотника в ходе совместной операции вооруженных сил Афганистана и США.

Добавим, Абдул Хасиб занял пост регионального главы террористической группировки летом прошлого года. Это случилось после того, как американские спецслужбы убили предыдущего главаря ИГ в Пакистане и Афганистане Хафиз Саид Хана. Тогда его гибель подтвердили в Пентагоне.