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08.05.17 / 00:58 Новости / Россия и мир

Убит лидер ИГ в Афганистане

В результате удара американского беспилотника

иг исламское государство dni.ruЛидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане Абдул Хасиб был убит в ходе проведения спецоперации. Об этом накануне заявил президент страны Ашраф Гани.

Эту же информацию подтвердил командир вооруженных сил США в Афганистане Джон Николсон. Он уточнил, что боевик был убит 27 апреля в результате удара американского беспилотника в ходе совместной операции вооруженных сил Афганистана и США.

Добавим, Абдул Хасиб занял пост регионального главы террористической группировки летом прошлого года. Это случилось после того, как американские спецслужбы убили предыдущего главаря ИГ в Пакистане и Афганистане Хафиз Саид Хана. Тогда его гибель подтвердили в Пентагоне.

По материалам: reuters.com
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