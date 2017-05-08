В Китае создадут программу для слежки за военными через смартфон

Вооруженные силы Китая работают над созданием программы для слежки за китайскими военными через смартфон, которая позволит автоматически проинформировать власти о разглашении солдатом конфиденциальной информации. Об этом в понедельник пишет официальная китайская газета The People’s Liberation Army Daily.
По информации издания, удалить это приложение, как и установить на устройство, можно будет удаленно. Она может отслеживать определенные слова, контролировать доступ в интернет и телефонные номера на любой модели телефона.
В настоящее время программа проходит ряд тестов. Разработка уже вызвала недовольство среди военных КНР. Добавим, осенью 2015 года газета The Wall Street Journal писала о том, что китайская компания ZTE работает над правительственным проектом телефона, который будет защищен от «прослушки» спецслужб США. Тогда сообщалось, что аппарат не будет иметь камеры, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, а все зарубежные компоненты и процессор будут максимально заменены на китайские аналоги.
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