Все новости

08.05.17 / 07:55 Новости / Россия и мир

В Китае создадут программу для слежки за военными через смартфон

Которую можно будет установить или стереть удаленно

китайВооруженные силы Китая работают над созданием программы для слежки за китайскими военными через смартфон, которая позволит автоматически проинформировать власти о разглашении солдатом конфиденциальной информации. Об этом в понедельник пишет официальная китайская газета The People’s Liberation Army Daily.

По информации издания, удалить это приложение, как и установить на устройство, можно будет удаленно. Она может отслеживать определенные слова, контролировать доступ в интернет и телефонные номера на любой модели телефона.

В настоящее время программа проходит ряд тестов. Разработка уже вызвала недовольство среди военных КНР. Добавим, осенью 2015 года газета The Wall Street Journal писала о том, что китайская компания ZTE работает над правительственным проектом телефона, который будет защищен от «прослушки» спецслужб США. Тогда сообщалось, что аппарат не будет иметь камеры, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, а все зарубежные компоненты и процессор будут максимально заменены на китайские аналоги.

По материалам: eng.chinamil.com.cn
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,128 seconds.