В Китае создадут программу для слежки за военными через смартфон Которую можно будет установить или стереть удаленно

Вооруженные силы Китая работают над созданием программы для слежки за китайскими военными через смартфон, которая позволит автоматически проинформировать власти о разглашении солдатом конфиденциальной информации. Об этом в понедельник пишет официальная китайская газета The People’s Liberation Army Daily.

По информации издания, удалить это приложение, как и установить на устройство, можно будет удаленно. Она может отслеживать определенные слова, контролировать доступ в интернет и телефонные номера на любой модели телефона.

В настоящее время программа проходит ряд тестов. Разработка уже вызвала недовольство среди военных КНР. Добавим, осенью 2015 года газета The Wall Street Journal писала о том, что китайская компания ZTE работает над правительственным проектом телефона, который будет защищен от «прослушки» спецслужб США. Тогда сообщалось, что аппарат не будет иметь камеры, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, а все зарубежные компоненты и процессор будут максимально заменены на китайские аналоги.