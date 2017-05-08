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08.05.17 / 01:23 Новости / Россия и мир

В Париже прошли столкновения демонстрантов с полицией

Правоохранители применили слезоточивый газ

Париж эйфелева башеяНа востоке Парижа прошли столкновения протестующих, которые выкрикивали лозунги против капиталистов и фашистов, и полиции. Об этом накануне передает агентство France Presse.

По информации агентства, в ходе демонстрации начались беспорядки, толпа начала бросать в сторону правоохранителей бутылки. В ответ полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Сообщается, что в настоящее время столкновения прекратились. Добавим, накануне во Франции завершилась президентская гонка. Новой главой государства стал лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. По предварительным оценкам, он получил 65% голосов избирателей, его соперница, кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 35%.

По материалам: afp.com
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