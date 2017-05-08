В Южной Корее усилены меры безопасности из-за выборов президента Сеул опасается провокаций со стороны КНДР

Власти Южной Кореи усилили меры безопасности и привели вооруженные силы страны в режим повышенной боеготовности из-за намеченных на вторник, 9 мая, выборов президента. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель министерства обороны Республики Корея Мун Сан Гюн.

По его словам, эти меры приняты на случай, если КНДР захочет устроить новые пуски ракет или ядерные испытания в день голосования. Представитель Минобороны подчеркнул, что победивший на выборах кандидат возьмет на себя руководство армией, как только объявят результаты.

Добавим, выборы главы государства проходят в Южной Корее после того, как экс-президент Пак Кын Хе оставила должность по решению Конституционного суда. Ее подозревают в соучастии в коррупции. Ранее агентство Yonhap передавало, что КНДР размещает ракетные установки и артиллерийские орудия вблизи южнокорейской границы. В апреле военные США направили к берегам Южной Кореи авианосную ударную группу.