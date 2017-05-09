В Москве в составе «Бессмертного полка» вышли 850 тыс. человек Рекордное количество участников

В столице России в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» на улицы вышли 850 тыс. человек. Такие данные во вторник предоставили в министерстве внутренних дел.

«Бессмертный полк» в Москве в этом году стал рекордным по посещаемости. В прошлом году на улицы 9 мая вышли только 700 тыс. горожан.

Напомним, в «Бессмертного полку» поучаствовал президент России Владимир Путин. Он взял портрет отца, воевавшего на фронте.

В Петербурге акция завершилась 700 тыс. участниками. Марш длился полтора часа.