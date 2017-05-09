В Москве в составе «Бессмертного полка» вышли 850 тыс. человек

В столице России в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» на улицы вышли 850 тыс. человек. Такие данные во вторник предоставили в министерстве внутренних дел.
«Бессмертный полк» в Москве в этом году стал рекордным по посещаемости. В прошлом году на улицы 9 мая вышли только 700 тыс. горожан.
Напомним, в «Бессмертного полку» поучаствовал президент России Владимир Путин. Он взял портрет отца, воевавшего на фронте.
В Петербурге акция завершилась 700 тыс. участниками. Марш длился полтора часа.
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