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09.05.17 / 19:47 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве в составе «Бессмертного полка» вышли 850 тыс. человек

Рекордное количество участников

бессмертный полкВ столице России в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» на улицы вышли 850 тыс. человек. Такие данные во вторник предоставили в министерстве внутренних дел.

«Бессмертный полк» в Москве в этом году стал рекордным по посещаемости. В прошлом году на улицы 9 мая вышли только 700 тыс. горожан.

Напомним, в «Бессмертного полку» поучаствовал президент России Владимир Путин. Он взял портрет отца, воевавшего на фронте.

В Петербурге акция завершилась 700 тыс. участниками. Марш длился полтора часа.

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