Все новости

09.05.17 / 02:45 Новости / Общество / Россия и мир

В акции «Бессмертный полк» в Москве примут участие более 300 тыс. человек

Начало шествия запланировано на 15:00

бессмертный полк москва 2016 фото мвдОжидается, что в шествии «Бессмертный полк» по Красной площади в столице примут участие более 300 тыс. человек. Об этом во вторник сообщили в департаменте культуры Москвы.

Начало акции запланировано на 15:00, однако колонну начнут формировать с 12:00. Попасть на шествие можно будет через станции метро «Белорусская» и «Динамо».

Остальные ближайшие станции метрополитена будут частично или полностью закрыты на вход и выход на время проведения мероприятия. Расписание работы станций и распорядок дорожного движения в Москве и других городах можно уточнить на официальном сайте «Бессмертного полка».

В Петербурге акция запланирована на 15:00, сбор участников начнется в 14:00 от Суворовского проспекта до площади Александра Невского. Добавим, в прошлом году на акцию в Москве пришли около 500 тыс. участников. В Петербурге «Бессмертный полк» собрал не менее 300 тыс. человек.

По материалам: interfax.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.