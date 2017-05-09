В акции «Бессмертный полк» в Москве примут участие более 300 тыс. человек Начало шествия запланировано на 15:00

Ожидается, что в шествии «Бессмертный полк» по Красной площади в столице примут участие более 300 тыс. человек. Об этом во вторник сообщили в департаменте культуры Москвы.

Начало акции запланировано на 15:00, однако колонну начнут формировать с 12:00. Попасть на шествие можно будет через станции метро «Белорусская» и «Динамо».

Остальные ближайшие станции метрополитена будут частично или полностью закрыты на вход и выход на время проведения мероприятия. Расписание работы станций и распорядок дорожного движения в Москве и других городах можно уточнить на официальном сайте «Бессмертного полка».

В Петербурге акция запланирована на 15:00, сбор участников начнется в 14:00 от Суворовского проспекта до площади Александра Невского. Добавим, в прошлом году на акцию в Москве пришли около 500 тыс. участников. В Петербурге «Бессмертный полк» собрал не менее 300 тыс. человек.