В Петербурге в колонне «Бессмертного полка» прошли 700 тыс. человек В Москве уже рекордные 750 тыс.

В Петербурге в колонне «Бессмертного полка» по Невскому проспекту прошли 700 тыс. человек. Об этом во вторник рассказали в Смольном.

Организаторы ожидали выхода не менее 500 тыс. человек в составе «Бессмертного полка». Акция началась со сбора на площади Александра Невского в 14:00, шествие стартовало в 15:00. В начале колонны прошел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Акция завершилась за полтора часа с начала шествия.

Отметим, в Москве количество участников акции уже превысило 750 тыс. человек. Это рекорд для столицы. В местном МВД подчеркнули, что в прошлом году на улицы вышли 700 тыс. участников. Как и два года подряд, московское шествие возглавил президент страны Владимир Путин.