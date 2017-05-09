Донской пообещал создать фонд оздоровления Волги до конца года Этот вопрос планируют обсудить у Медведева

Глава Минприроды Сергей Донской пообещал создать фонд оздоровления Волги до конца 2017 года. Об этом он заявил во вторник.

Механизмы реализации проекта еще предстоит обсудить с министерством финансов и другими ведомствами. Вопрос поднимут на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева, пообещал Донской.

Напомним, ранее Донской говорил, что проект «Оздоровление Волги» уже внесли в правительство. Его бюджет составит около 200 млрд рублей до 2025 года. При этом 50% от него подразумевается получить у частных инвесторов. Цель проекта – сократить объем сточных вод, а также ликвидировать объекты, которые уже нанесли вред окружающей среде. Так в правительстве планируют поддержать биоразнообразие реки.