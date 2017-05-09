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09.05.17 / 11:56 Новости / Общество / Россия и мир

ЕСПЧ не нашел нарушений в деле обвиняемой в подготовке теракта в ТЦ «Охотный ряд» Муртазалиевой

Она вышла на свободу в 2012 году

Фото: openrussia.org

Фото: openrussia.org

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел нарушений в деле обвиняемой в подготовке теракта в московском торговом центре «Охотный ряд» Зары Муртазалиевой. Об этом в суде сообщили во вторник.

Напомним, Муртазалиеву приговорили к девяти годам колонии в 2005 году. Она полностью отбыла срок в 2012 году, после чего уехала в Париж. Жалобу в суд в Страсбурге она подала в 2005 году.

По версии следствия, Муртазалиева хотела взорвать эскалатор в ТЦ «Охотный ряд». Также она якобы завербовала двух мусульманок для осуществления этого преступления. Однако на суде девушки отказались от данных ранее показаний и заявили, что на них оказывали давление. Российские правозащитные организации «Мемориал» и «Союз солидарности» заявляли о невиновности Муртазалиевой и называли ее политзаключенной.

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