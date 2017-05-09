Германия начала предоставлять убежище турецким военным А также дипломатам и их семьям

Власти Германии начали предоставлять политическое убежище турецким военнослужащим, которые подали запрос после того, как в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Об этом накануне пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По сведениям издания, статус политических беженцев также получили граждане с дипломатическими паспортами и члены их семей. Всего с лета прошлого года Германии было направлено 414 прошений от дипломатов, военных, чиновников и их близких родственников.

Как сообщает издание Deutsche Welle, обращения граждан начали активно рассматривать после принятия в Турции конституционной реформы в марте этого года. Одобренные поправки в Конституцию предполагают расширение полномочий президента страны Реджепа Эрдогана. Напомним, попытка госпереворота была предпринята в Турции летом прошлого года. После неудавшегося мятежа власти начали массовые аресты и увольнения госслужащих и военных.