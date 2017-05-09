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09.05.17 / 22:20 Новости / Россия и мир

В КНР испытали ракеты нового типа

Испытания прошли успешно

Китай флагВ Китае провели испытания ракет нового типа. Об этом во вторник заявили в Минобороны страны.

Запуск ракет прошел во время планового учения в Бохайском заливе. В министерстве отметили, что в ходе акции «удалось добиться желаемых результатов».

В апреле армия КНР провела учения в районе Корейского полуострова. Акция китайского правительства стала ответом США на размещение системы ПРО Thaad в Южной Корее. В свою очередь, поводом для США разместить эту систему стало испытание баллистических ракет КНДР. Вашингтон планируют привести Thaad в полную боеготовность к концу 2017 года.

По материалам: ria.ru
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