В КНР испытали ракеты нового типа Испытания прошли успешно

В Китае провели испытания ракет нового типа. Об этом во вторник заявили в Минобороны страны.

Запуск ракет прошел во время планового учения в Бохайском заливе. В министерстве отметили, что в ходе акции «удалось добиться желаемых результатов».

В апреле армия КНР провела учения в районе Корейского полуострова. Акция китайского правительства стала ответом США на размещение системы ПРО Thaad в Южной Корее. В свою очередь, поводом для США разместить эту систему стало испытание баллистических ракет КНДР. Вашингтон планируют привести Thaad в полную боеготовность к концу 2017 года.