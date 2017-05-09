Лавров и Тиллерсон встретятся в США Ожидается, что переговоры пройдут 10 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся во время запланированного визита российского министра в Соединенные Штаты 9-11 мая 2017 года. Накануне об этом сообщили в МИД России.

Ожидается, что переговоры лидеров внешнеполитических ведомств состоятся 10 мая. В Госдепартаменте США добавили, что на встрече будут говорить об украинском и сирийском кризисах, а также вопросах, связанных с российско-американскими отношениями.

По информации агентства ТАСС, Белый дом в настоящее время не комментирует возможность встречи Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. В апреле этого года глава российского МИД и госсекретарь США провели встречу в России. Тогда Сергей Лавров призвал Вашингтон не заставлять Москву выбирать между «с нами» и «против нас». В свою очередь, Рекс Тиллерсон выразил надежду, что встреча способствует «открытому и откровенному» диалогу между странами.