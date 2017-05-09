Де Мистура: Межсирийские переговоры в Женеве возобновятся 16 мая Он надеется, что договоренности в Астане будут выполнены

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стеффан де Мистура сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии намечен на 16 мая в Женеве. Его заявление обнародовал центр новостей ООН накануне.

В сообщении центра подчеркивается, что спецпосланник снова выразил надежду, что соглашения, достигнутые на переговорах в Астане, будут выполнены в полной мере. Также он отметил, что это поможет создать «необходимую» атмосферу для проведения политических переговоров.

Ранее Стеффан де Мистура заявил, что ООН поддерживает решение о создании «безопасных» зон в Сирии. Это решение было принято странами-гарантами – Россией, Ираном и Турцией – на переговорах в Астане. Предполагается, что зоны деэскалации конфликта помогут избежать прямого военного столкновения. Добавим, предыдущий раунд переговоров в Женеве прошел в конце марта этого года, однако не принес видимого продвижения в урегулировании конфликта.