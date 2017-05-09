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09.05.17 / 03:58 Новости / Политика / Россия и мир

МИД России назвал условие для нормализации отношений с США

Устранить «раздражители», созданные при Обаме

МИД РФВ министерстве иностранных дел России назвали необходимое условие для нормализации отношений с США. Соответствующее заявление было опубликовано на странице МИД России в Facebook накануне.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что для этого нужно устранить «раздражители», созданные при бывшем президенте США Бараке Обаме. В МИД считают, что администрация экс-главы государства нарушила международное право и  «даже пошла на фактическую экспроприацию» российских диппредставительств в США, которые находятся в собственности России и обладают иммунитетом.

Напомним, в конце прошлого года администрация Барака Обамы ввела ограничительные меры в отношении российских компаний и физических лиц, в том числе, ФСБ и ГРУ. Санкции ввели за предполагаемое «вмешательство в выборы» (президента США). Кроме того, Соединенные Штаты ограничили доступ к посольству РФ в Вашингтоне и постпредставительству в Нью-Йорке. Также персонами нон-грата объявили 35 российских дипломатов.

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