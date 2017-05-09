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09.05.17 / 15:33 Новости / Общество / Россия и мир

Минобороны РФ возразило в ответ на публикацию ИГИЛ казни «российского военного»

Сказали, что все военнослужащие РФ в Сирии живы

Минобороны ИГИЛ

Фото АБН

Министерство обороны России возразило в ответ на публикацию «Исламского государства» (деятельность организации в России запрещена как террористическая), в которой боевики представили видео казни «российского полковника». Минобороны опубликовало заявление во вторник.

В ведомстве заявили, что все военные, которые находятся на службе в Сирии, «живы, здоровы». Также Минобороны осудило действия СМИ, которые опубликовали информацию о видео «Исламского государства».

Фото: johnib.wordpress.com
ИГИЛ опубликовало видео казни «российского полковника»

Напомним, ранее исламисты выложили на своем сайте видео казни некоего «российского полковника Евгения Петренко». Его якобы взяли в плен еще в сентября 2016 года. На видео, снятом ИГИЛ тогда, человек говорил, что состоит на службе в ФСБ. В Минобороны информацию не комментировали.

По материалам: tass.ru
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