Лидирующий на выборах Мун Чжэ Ин пообещал стать «президентом для всего южнокорейского народа» Промежуточные результаты он назвал всеобщей победой

Кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий, согласно последним данным, на выборах президента в Южной Корее, пообещал, что станет президентом для всех граждан страны. Он выступил перед сторонниками во вторник.

«Я буду президентом для всего южнокорейского народа», — заявил Мун Чжэ Ин, выступая в телеэфире. Также он пообещал, что сделает все возможное, чтобы республика развивалась и процветала.

Остальные участники выборов выступили перед избирателями. Они признали победу демократа, а Мун Чжэ Ин поблагодарил их за «честную борьбу». По последним данным, он получил около 40% голосов южнокорейских избирателей. Хон Чжун Пхе, кандидат от партии «Свободная Корея», заработал порядка 27% голосов. Ан Чхоль Су от «Народной партии» получил примерно 20% голосов. Избирательная комиссия обработала около половины бюллетеней.

Напомним, в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы. Предыдущей главе государства, Пак Кын Хе, в декабре прошлого года объявили импичмент. В мае конституционный суд подтвердил, что экс-президент покидает свой пост. По всей республике проходили массовые протесты. Пак Кын Хе обвиняли в том, что она позволила своей подруге Чхве Сун Силь вмешиваться в государственные дела, получать доступ к документам и распоряжаться финансами.