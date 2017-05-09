Лидирующий на выборах Мун Чжэ Ин пообещал стать «президентом для всего южнокорейского народа»

Кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий, согласно последним данным, на выборах президента в Южной Корее, пообещал, что станет президентом для всех граждан страны. Он выступил перед сторонниками во вторник.
«Я буду президентом для всего южнокорейского народа», — заявил Мун Чжэ Ин, выступая в телеэфире. Также он пообещал, что сделает все возможное, чтобы республика развивалась и процветала.
Остальные участники выборов выступили перед избирателями. Они признали победу демократа, а Мун Чжэ Ин поблагодарил их за «честную борьбу». По последним данным, он получил около 40% голосов южнокорейских избирателей. Хон Чжун Пхе, кандидат от партии «Свободная Корея», заработал порядка 27% голосов. Ан Чхоль Су от «Народной партии» получил примерно 20% голосов. Избирательная комиссия обработала около половины бюллетеней.
Напомним, в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы. Предыдущей главе государства, Пак Кын Хе, в декабре прошлого года объявили импичмент. В мае конституционный суд подтвердил, что экс-президент покидает свой пост. По всей республике проходили массовые протесты. Пак Кын Хе обвиняли в том, что она позволила своей подруге Чхве Сун Силь вмешиваться в государственные дела, получать доступ к документам и распоряжаться финансами.
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