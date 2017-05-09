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09.05.17 / 16:00 Новости / Политика / Россия и мир

Навальному сделали операцию в Барселоне

Глаз будет восстанавливаться несколько месяцев

НавальныйОппозиционеру Алексею Навальному сделали операцию на глазу в Барселоне. Об этом политик рассказал во вторник.

Навальный пояснил, что его зрение будет восстанавливаться еще несколько месяцев. Пока что правый глаз видит только верхнюю строчку офтальмологической таблицы, добавил он.

Напомним, 27 апреля Навальному плеснули в лицо зеленкой. Оппозиционеру диагностировали химический ожог глаза. Также его предупредили о риске потерять зрение на травмированном глазе. Навальный предположил, что в зеленку добавляли какой-то химический раствор. Из-за необходимости лечения политику выдали загранпаспорт, который он не мог получить несколько лет.

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