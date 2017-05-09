В Петербурге на 9 мая впервые прошел парад авиации Впервые с 1945 года

В Петербурге прошел первый парад авиации за 72 года. Он состоялся во вторник в рамках торжественных мероприятий, посвященных очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие более 40 самолетов и вертолетов. Выступление продлилось не более 10 минут.

Отметим, в Москве парад авиации отменили. В Минобороны пояснили, что это произошло из-за плохой погоды.

Всего в Петербурге в параде выступили более 1 тыс. единиц техники. В колоннах прошли порядка 40 тыс. человек.