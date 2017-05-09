В Москве из-за погодных условий отменили парад авиации Все самолеты вернутся на аэродромы базирования

В Москве из-за погодных условий отменили парад авиации в рамках торжественных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник заявили в Минобороны.

Самолеты, которые должны были участвовать в параде, вернутся на аэродромы базирования. В городе обещают снег с дождем.

Над столицей должны были пролететь 72 самолета. Ранее в городе провели несколько репетиций. Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадкой. В этом году 9 мая стало самым холодным с начала XXI века.