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09.05.17 / 10:58 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве из-за погодных условий отменили парад авиации

Все самолеты вернутся на аэродромы базирования

Парад авиация

Фото: nahnews.org

В Москве из-за погодных условий отменили парад авиации в рамках торжественных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник заявили в Минобороны.

Самолеты, которые должны были участвовать в параде, вернутся на аэродромы базирования. В городе обещают снег с дождем.

Над столицей должны были пролететь 72 самолета. Ранее в городе провели несколько репетиций. Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадкой. В этом году 9 мая стало самым холодным с начала XXI века.

По материалам: tass.ru
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