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09.05.17 / 10:40 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве и Петербурге проходят парады Победы

В Петербурге не состоится смотр военных кораблей

Парад

Фото АБН

В Москве и Петербурге начались парады, посвященные 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Парады проходят во вторник.

В Петербурге колонны военных и военной техники проходят по Невскому проспекту до Дворцовой площади. В Москве парад идет на Красной площади. Из-за торжественных мероприятий в столицах перекрыты основные транспортные магистрали: Невский проспект в Петербурге, в Москве – порядка 20 улиц.

В этом году в Петербурге не будет смотра военных кораблей. Более 10 надводных суден покинули акваторию Невы 6 мая. СМИ сообщали, что это случилось из-за приближения к водам Калининграда американского эсминца с боеприпасами на борту. В Минобороны ситуацию комментировать не стали.

Напомним, после парада Победы во многих городах России стартует традиционная акция «Бессмертный полк». Она также вносит изменения в режим работы общественного транспорта. В Петербурге временно закроют несколько центральных станций метро.

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