СМИ: В Париже демонтируют еще один лагерь беженцев

В Париже демонтируют один из лагерей беженцев – на северо-востоке Парижа, в районе Порт-де-ла-Шапель. Об этом во вторник сообщили в полиции.
На ликвидацию лагеря отправят около 350 полицейских. В лагере проживают более 1 тыс. беженцев – выходцев из Афганистана и стран Африки.
В прошлом году в октябре французские власти решили снести лагерь мигрантов в городе Кале на севере страны. Оттуда выселили около 6 тыс. человек. Большинство беженцев переместились во французскую столицу и образовали лагерь на 3,5 тыс. человек в районе площади Сталинград. Этот лагерь полиция тоже ликвидировала.
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