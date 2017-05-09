СМИ: В Париже демонтируют еще один лагерь беженцев Там проживают около 1 тыс. человек

В Париже демонтируют один из лагерей беженцев – на северо-востоке Парижа, в районе Порт-де-ла-Шапель. Об этом во вторник сообщили в полиции.

На ликвидацию лагеря отправят около 350 полицейских. В лагере проживают более 1 тыс. беженцев – выходцев из Афганистана и стран Африки.

В прошлом году в октябре французские власти решили снести лагерь мигрантов в городе Кале на севере страны. Оттуда выселили около 6 тыс. человек. Большинство беженцев переместились во французскую столицу и образовали лагерь на 3,5 тыс. человек в районе площади Сталинград. Этот лагерь полиция тоже ликвидировала.