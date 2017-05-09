Все новости

09.05.17 / 13:01 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: В Париже демонтируют еще один лагерь беженцев

Там проживают около 1 тыс. человек

Беженцы

Фото: epochtimes.ru

В Париже демонтируют один из лагерей беженцев – на северо-востоке Парижа, в районе Порт-де-ла-Шапель. Об этом во вторник сообщили в полиции.

На ликвидацию лагеря отправят около 350 полицейских. В лагере проживают более 1 тыс. беженцев – выходцев из Афганистана и стран Африки.

В прошлом году в октябре французские власти решили снести лагерь мигрантов в городе Кале на севере страны. Оттуда выселили около 6 тыс. человек. Большинство беженцев переместились во французскую столицу и образовали лагерь на 3,5 тыс. человек в районе площади Сталинград. Этот лагерь полиция тоже ликвидировала.

По материалам: reuters.com

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.