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09.05.17 / 15:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге началось шествие «Бессмертного полка»

Организаторы говорят, что на Невский выйдут более 500 тыс. человек

Бессмертный полк

Фото АБН

В Петербурге началось шествие колонны «Бессмертного полка». Акция проходит во вторник.

Колонна участников начала построение в 14:00 на Невском проспекте со стороны площади Александра Невского. Организаторы ожидают, что всероссийская акция в этом году в Петербурге соберет 500 тыс. участников.

В прошлом году на Невский проспект с портретами предков, воевавших в Великой Отечественной войне, вышли около 500 тыс. человек. В Северной столице акцию устроили в четвертый раз. Ранее в городе завершился парад, посвященный 72-ой годовщине Победы. Впервые с 1945 года в параде приняла участие авиация.

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