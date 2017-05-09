В Петербурге началось шествие «Бессмертного полка» Организаторы говорят, что на Невский выйдут более 500 тыс. человек

В Петербурге началось шествие колонны «Бессмертного полка». Акция проходит во вторник.

Колонна участников начала построение в 14:00 на Невском проспекте со стороны площади Александра Невского. Организаторы ожидают, что всероссийская акция в этом году в Петербурге соберет 500 тыс. участников.

В прошлом году на Невский проспект с портретами предков, воевавших в Великой Отечественной войне, вышли около 500 тыс. человек. В Северной столице акцию устроили в четвертый раз. Ранее в городе завершился парад, посвященный 72-ой годовщине Победы. Впервые с 1945 года в параде приняла участие авиация.