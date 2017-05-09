В Петербурге пошел снег Осадки шли всего несколько минут

В Петербурге пошел снег. Это случилось во вторник, 9 мая.

Снег падает редкими хлопьями. Однако осадки шли всего несколько минут. Напомним, ранее синоптики прогнозировали на 8-9 мая «февральскую» погоду.

В 2017 году День Победы на территории России стал самым холодным за последние 17 лет. В Москве из-за плохих погодных условий отменили праздничный вылет авиации над Красной площадью. Ночью снег выпал в Новгородской и Ленинградской областях. А на черноморском побережье объявили штормовое предупреждение.