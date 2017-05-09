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09.05.17 / 16:16 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пошел снег

Осадки шли всего несколько минут

Петербург снегВ Петербурге пошел снег. Это случилось во вторник, 9 мая.

Снег падает редкими хлопьями. Однако осадки шли всего несколько минут. Напомним, ранее синоптики прогнозировали на 8-9 мая «февральскую» погоду.

В 2017 году День Победы на территории России стал самым холодным за последние 17 лет. В Москве из-за плохих погодных условий отменили праздничный вылет авиации над Красной площадью. Ночью снег выпал в Новгородской и Ленинградской областях. А на черноморском побережье объявили штормовое предупреждение.

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