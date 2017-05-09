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09.05.17 / 03:17 Новости / Россия и мир

Полиция провела спецоперацию на Северном вокзале в Париже

Искали трех подозреваемых

Французская полицияФранцузская полиция эвакуировала Северный вокзал (Gare du Nord) в Париже для проведения спецоперации. Об этом во вторник сообщили столичные правоохранительные органы в своем официальном аккаунте в Twitter.

По информации местных изданий, полицейские разыскивали троих мужчин, «представляющих опасность», которые якобы прибыли на вокзал на поезде. По словам очевидцев, были перекрыты ближайшие станции метро и привокзальная площадь.

По сообщению полиции в Twitter, в настоящее время проверка завершена, вокзал возвращается к нормальному режиму работы. Каких-либо комментариев о результатах операции нет. Добавим, ранее Национальная полиция Франции объявила в розыск троих мужчин, которые подозреваются в подготовке теракта, сообщило агентство «РИА Новости». По словам собеседницы издания, ориентировки во Франции были размещены на двух граждан Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также на гражданина Афганистана Забиулла Сарвари.

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