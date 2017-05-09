По результатам экзитполов на выборах президента Южной Кореи побеждает кандидат от демократов Его зовут Мун Чжэ Ин

Результаты экзитполов показывают, что на выборах президента Южной Кореи победу одерживает кандидат от демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин. Первые итоги выборов во вторник подводят крупнейшие телерадиовещательные компании страны – MBC, KBS, SBS.

По данным экзитполов, Мун Чжэ Ин получил 41,4% голосов. На следующем месте – кандидат-консерватор Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё с 23,3% голосов. Чуть меньше пока что получает кандидат от центристской Народной партии Ан Чхоль Су с 21,8% голосов.

Отметим, первые официальные итоги от Национальной избирательной комиссии станут известны в 18:00 по московскому времени. В целом подсчет голосов продлится порядка 10 часов.

Явка на выборах составила более 77%. Эти выборы – досрочные: предыдущего президента Пак Кын Хе отстранили от должности за то, что страной управляла ее близкая подруга.