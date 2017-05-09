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09.05.17 / 15:18 Новости / Политика / Россия и мир

Путин вышел в колонне «Бессмертного полка»

В Москве

путин бессмертный полкПрезидент России Владимир Путин вновь возглавил колонну «Бессмертного полка» в российской столице. Колонна идет по Москве во вторник.

Путин вышел с портретом отца Владимира Спиридоновича, который воевал на фронтах ВОВ. Президент не впервые участвует во всероссийской акции – он выходил на московские улицы с портретом отца в 2015 и 2016 годах.

Отметим, из-за шествия «Бессмертного полка» в Москве перекрыли порядка 10 улиц в центре города. Их перекроют на семь часов. «Полк» пошел по столице в полдень.

В прошлом году порядка 12 млн человек по всей России приняли участие в шествии. В Москве на улицы вышли около 700 тыс. человек.

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