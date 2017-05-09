Путин вышел в колонне «Бессмертного полка» В Москве

Президент России Владимир Путин вновь возглавил колонну «Бессмертного полка» в российской столице. Колонна идет по Москве во вторник.

Путин вышел с портретом отца Владимира Спиридоновича, который воевал на фронтах ВОВ. Президент не впервые участвует во всероссийской акции – он выходил на московские улицы с портретом отца в 2015 и 2016 годах.

Отметим, из-за шествия «Бессмертного полка» в Москве перекрыли порядка 10 улиц в центре города. Их перекроют на семь часов. «Полк» пошел по столице в полдень.

В прошлом году порядка 12 млн человек по всей России приняли участие в шествии. В Москве на улицы вышли около 700 тыс. человек.