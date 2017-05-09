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09.05.17 / 22:53 Новости / Россия и мир

Эксперты назвали лучший подержанный автомобиль до 100 тыс. рублей

Им стал Nissan Almera

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Российские эксперты по подбору поддержанных автомобилей назвали лучший вариант на отечественном рынке в категории до 100 тыс. рублей. Об этом стало известно во вторник.

Наиболее подходящим автомобилем за такую сумму специалисты считают японскую модель Nissan Almera. Несмотря на отсутствие каких-либо особых характеристик, автомобиль является надежным и простым в эксплуатации, отметили эксперты. По мнению специалистов, данных машины вполне хватает, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.

Nissan Almera в кузове N15 выпускалась в Японии с 1995 по 2000 год. Оптимальным мотором для автомобиля является 1,6-литровый двигатель мощностью в 100 лошадиных сил.

Ранее российские эксперты составили топ-5 бюджетных внедорожников на отечественном рынке до 450 тыс. рублей. Лидером рейтинга стала Honda CR-V.

По материалам: avtonovostidnya.ru
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