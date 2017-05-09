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09.05.17 / 23:28 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Над Петербургом прогремели залпы салюта Победы

С пляжа Петропавловской крепости

Салют Спб День Победы

Фото vm.ru

Над Петербургом в 22.00 прогремели 30 залпов салюта Победы. Об этом сообщили в администрации города во вторник.

Салют прошел с пляжа Петропавловской крепости и официально завершил празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге. Залпы салюта выполнил дивизион Михайловской военной артиллерийской академии. По оценкам властей, несколько тысяч человек пришли в центр города, чтобы понаблюдать за зрелищем.

Самый знаменитый военный салют в Петербурге произошел 27 января 1944 года. Он ознаменовал полное снятие блокады города. Первый салют Победы в Ленинграде прошел 9 мая 1945 года.

В целом в городе около 25 тыс. человек пришли утром посмотреть парад войск на Дворцовой площади. Более 700 тыс. человек прошли в строю «Бессмертного полка».

По материалам: tass.ru
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