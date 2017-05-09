СМИ: Санкции Запада не отразились на нефтяном секторе РФ Россия продолжила внедрять новые технологии и нарастила объемы добычи

Санкции Запада не смогли существенно повлиять на нефтяной сектор России. Об этом во вторник узнала The Wall Street Journal.

Россия продолжила внедрять новые технологии в отрасли, пишет издание. Кроме того, РФ смогла нарастить объемы добычи нефти до 11 млн баррелей в сутки. Сотрудничество с российскими компаниями поддержали BP, Eni, Statoil, Total.

При этом от антироссийских санкций пострадала американская ExxonMobil. Президент страны Дональд Трамп не разрешил ей принимать участие в совместных проектах с «Роснефтью».

Напомним, ExxonMobil просила администрацию Дональда Трампа одобрить проект по бурению в Черном море. Инициатор проекта – «Роснефть». Однако американским компаниям нельзя сотрудничать с российскими в области глубоководной и сланцевой добычи энергоносителей. Также им запрещено отправлять в РФ оборудование для таких работ.