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09.05.17 / 14:48 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Санкции Запада не отразились на нефтяном секторе РФ

Россия продолжила внедрять новые технологии и нарастила объемы добычи

СанкцииСанкции Запада не смогли существенно повлиять на нефтяной сектор России. Об этом во вторник узнала The Wall Street Journal.

Россия продолжила внедрять новые технологии в отрасли, пишет издание. Кроме того, РФ смогла нарастить объемы добычи нефти до 11 млн баррелей в сутки. Сотрудничество с российскими компаниями поддержали BP, Eni, Statoil, Total.

При этом от антироссийских санкций пострадала американская ExxonMobil. Президент страны Дональд Трамп не разрешил ей принимать участие в совместных проектах с «Роснефтью».

Напомним, ExxonMobil просила администрацию Дональда Трампа одобрить проект по бурению в Черном море. Инициатор проекта – «Роснефть». Однако американским компаниям нельзя сотрудничать с российскими в области глубоководной и сланцевой добычи энергоносителей. Также им запрещено отправлять в РФ оборудование для таких работ.

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