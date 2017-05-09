Санкции Запада не сказались на нефтяной отрасли России – СМИ От них «страдают», в первую очередь, компании США

Экономические ограничительные меры Запада в отношении России не наносят видимого урона нефтяной отрасли страны. Об этом накануне пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов материала, от антироссийских санкций «страдают», в первую очередь, американские энергетические компании, в меньшей степени – европейские. Так, корпорации ExxonMobil было отказано в просьбе вывести из-под действия санкций проекты с «Роснефтью», что негативно сказалось на компании.

При этом, подчеркивает газета, европейские страны более лояльно относятся к введенным санкциям, допуская исключения, как в случае, с британской BP или французской Total. Напомним, ранее издание сообщило, что министерство финансов США заблокировало запросы ExxonMobil о том, чтобы компания смогла продолжить сотрудничество по совместным проектам с «Роснефтью». Под санкции попал, в том числе, проект в Карском море, где в 2014 году было открыто месторождение «Победа» с запасами 130 млн тонн нефти и 499,2 млрд кубометров газа. По оценкам ExxonMobil, из-за ограничительных мер компания потеряла до $1 млрд.