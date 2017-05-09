Все новости

09.05.17 / 07:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Санкции Запада не сказались на нефтяной отрасли России – СМИ

От них «страдают», в первую очередь, компании США

санкцииЭкономические ограничительные меры Запада в отношении России не наносят видимого урона нефтяной отрасли страны. Об этом накануне пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов материала, от антироссийских санкций «страдают», в первую очередь, американские энергетические компании, в меньшей степени – европейские. Так, корпорации ExxonMobil было отказано в просьбе вывести из-под действия санкций проекты с «Роснефтью», что негативно сказалось на компании.

При этом, подчеркивает газета, европейские страны более лояльно относятся к введенным санкциям, допуская исключения, как в случае, с британской BP или французской Total. Напомним, ранее издание сообщило, что министерство финансов США заблокировало запросы ExxonMobil о том, чтобы компания смогла продолжить сотрудничество по совместным проектам с «Роснефтью». Под санкции попал, в том числе, проект в Карском море, где в 2014 году было открыто месторождение «Победа» с запасами 130 млн тонн нефти и 499,2 млрд кубометров газа. По оценкам ExxonMobil, из-за ограничительных мер компания потеряла до $1 млрд.

По материалам: wsj.com, tass.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.