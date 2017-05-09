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09.05.17 / 07:25 Новости / Общество / Россия и мир

Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы

«Эта дата остается символом духовного величия русского народа»

Парад-Победы-фото-пресс-службы-КремляГлава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 72-й годовщиной Дня Победы в Великой Отечественной войне. Обращение было опубликовано на сайте военного ведомства накануне.

Министр обороны отметил, что день Победы был и остается символом духовного величия русского народа, который «отстоял свободу и независимость родной земли». Он добавил, что в настоящее время традиции фронтовиков успешно продолжают российские военнослужащие.

Мероприятия по случаю дня Победы пройдут во вторник в более чем 400 городах России. По сообщению Минобороны, в 29 населенных пунктах состоятся военные парады. В торжественных мероприятиях будут задействованы более 140 тыс. военнослужащих, 2 тыс. военной техники, а также авиация, корабли и подводные лодки. Торжества по случаю праздника уже начались на Дальнем Востоке и в Сибири.

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