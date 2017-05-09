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09.05.17 / 21:51 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп продлил санкции США против Сирии

На один год

березы трамп россияПрезидент США Дональд Трамп принял решение о продлении односторонних санкций США по отношению к Сирии. Об этом в Белом доме объявили во вторник.

Речь идет о санкциях, которые Вашингтон вводил в период с 2004 по 2012 годов. В частности, рестрикции продлевают запрет на экспорт некоторых категорий американских товаров в ближневосточную республику. В Белом доме также отметили, что изменения в политике и действиях правительства Сирии могут привести к отмене санкций в будущем.

Впервые ограничительные меры в отношении Сирии Вашингтон принял в 2004 году. Причиной такого решения стала угроза национальной безопасности и экономики США, отметили в Белом доме.

В апреле Минфин США сообщило о расширении санкций в отношении Сирии после предполагаемой химической атаки в Идлибе. Тогда под санкции попали около 300 сирийских ученых.

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