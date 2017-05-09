Ученые: Слушатели не нашли преимуществ в звучании скрипок Страдивари По сравнению с современными инструментами

Профессиональные и непрофессиональные слушатели не нашли преимуществ в звучании скрипок Страдивари во время слепого исследования. Об этом во вторник сообщили в Национальной академии наук США.

Исследователи предложили слушателям оценить звучание трех скрипок Страдивари и трех современных скрипок. Почти 140 человек прослушали музыкальные произведения как в сольном исполнении, так и при участии оркестра.

Эксперимент провели в Париже и Нью-Йорке. Сами исполнители также отдали предпочтение современным инструментам.

Отметим, слепое исследование подразумевало неосведомленность в происхождении инструмента как у зрителей, так и у самих скрипачей. В мире сохранилось более 500 скрипок Страдивари. В настоящий момент их стоимость составляет до нескольких млн долларов. Особенность скрипок, созданных в мастерской Страдивари, заключается еще и в том, что их делали из деревьев, переживших Малый ледниковый период.