СМИ: США намерены увеличить свое присутствие в Афганистане С 3 тыс. до 8,4 тыс. человек

Советники президента США Дональда Трампа подготовили план по усилению роли Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом накануне пишет газета The Washington Post.

По информации издания, США планируют увеличить численность американских военнослужащих в регионе с 3 тыс. до 8,4 тыс. человек. Кроме того, Вашингтон намерен передать Пентагону полномочия определять количество военных, в настоящее время этим вопросом занимается Белый дом.

По словам собеседников газеты, одним из автором документа является советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. Предполагается, что инициатива заставит боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России) начать переговоры. Ранее стало известно, что Пентагон намерен вложить порядка $8 млрд для усиления военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Добавим, в настоящее время расходы США на военную кампанию в Афганистане оцениваются в $23 млрд в год.