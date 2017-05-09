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09.05.17 / 00:13 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп и Макрон договорились о встрече на саммите НАТО

Глава США также отметил стремление тесно сотрудничать с избранным президентом

НАТО, фото NATOПрезидент США Дональд Трамп и избранный глава Франции Эммануэль Макрон договорились встретиться на саммите лидеров стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе 25 мая. Об этом накануне сообщили в Белом доме.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что готов тесно взаимодействовать с Эммануэлем Макроном, чтобы противостоять общим вызовам. Он также вспомнил долгую и надежную историю сотрудничества между странами.

Ранее Дональд Трамп поздравил в своем аккаунте в Twitter избранного главу государства с победой на выборах. Он отметил, что «с нетерпением» ждет возможности поработать с ним. Накануне президент России Владимир Путин также поздравил Эммануэля Макрона с победой и заявил, что открыт для обсуждения повестки дня. Церемония инаугурации президента пройдет во Франции 14 мая этого года.

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