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09.05.17 / 04:32 Новости / Россия и мир

Трамп прокомментировал слушания в Конгрессе по делу о влиянии России на выборы в США

«Фарс, устроенный на средства налогоплательщиков»

Президент США Дональд Трамп

Фото dni.ru

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слушания в Сенате Конгресса, устроенные по делу о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в Соединенных Штатах в прошлом году. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в Twitter накануне.

По словам американского лидера, история о том, что он якобы сотрудничал с Россией – «абсолютный фарс», финансируемый на средства налогоплательщиков. Он также отметил, что «нет никаких доказательств» того, что между ним и Москвой был сговор.

Добавим, на заседании в Конгрессе США выступили бывший глава нацразведки Джеймс Клэппер и экс-и.о. главы Минюста США Салли Йейтс. В ходе слушаний Джеймс Клэппер сообщил, что не обладает доказательствами вмешательства России в выборы в США. Однако он заявил, что уверен в причастности Москвы. Россия неоднократно отрицала любые обвинения в свой адрес.

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