Трамп прокомментировал слушания в Конгрессе по делу о влиянии России на выборы в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слушания в Сенате Конгресса, устроенные по делу о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в Соединенных Штатах в прошлом году. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в Twitter накануне.

По словам американского лидера, история о том, что он якобы сотрудничал с Россией – «абсолютный фарс», финансируемый на средства налогоплательщиков. Он также отметил, что «нет никаких доказательств» того, что между ним и Москвой был сговор.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end?

