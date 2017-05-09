СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях Тогда США не будут предпринимать военных действий

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от ядерной и ракетной программы. Об этом накануне передает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, в этом случае США откажутся от военных действий в отношении Северной Кореи. Белый дом также не будет возражать против правительственного режима в стране.

Вашингтон неоднократно заявлял, что рассматривает любые варианты давления на КНДР для того, чтобы государство отказалось от ядерной программы. Однако пока США настаивают на усилении экономических и дипломатических санкций. Ранее Дональд Трамп сообщил, что может встретиться с Ким Чен Ыном при «определенных обстоятельствах». Однако в Белом доме возразили, что в настоящее время подобная встреча неуместна.