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09.05.17 / 05:21 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

Тогда США не будут предпринимать военных действий

Дональд Трамп

Фото rg.ru

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от ядерной и ракетной программы. Об этом накануне передает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, в этом случае США откажутся от военных действий в отношении Северной Кореи. Белый дом также не будет возражать против правительственного режима в стране.

Вашингтон неоднократно заявлял, что рассматривает любые варианты давления на КНДР для того, чтобы государство отказалось от ядерной программы. Однако пока США настаивают на усилении экономических  и дипломатических санкций. Ранее Дональд Трамп сообщил, что может встретиться с Ким Чен Ыном при «определенных обстоятельствах». Однако в Белом доме возразили, что в настоящее время подобная встреча неуместна.

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