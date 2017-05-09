Из музея в Германии украли диадему стоимостью 1,2 млн евро Золотое украшение инкрустировано 367 бриллиантами

Из музея Баденской земли (Badisches Landesmuseum) в городе Карлсруэ, Германия, была украдена драгоценная диадема, которая оценивается 1,2 млн евро (около $1,3 млн). Пропажу заметили 29 апреля, однако немецкая полиция сообщила об инциденте накануне.

Диадема высотой около 7 см была выполнена из золота и платины и инкрустирована 367 бриллиантами. Сообщается, что украшение, созданное в начале 20 века, принадлежало герцогине Бадена Хильде Люксембургской.

В полиции отметили, что замки на витрине не были вскрыты, сработала ли сигнализации неизвестно. Ранее из музея Боде, расположенном в Берлине, злоумышленники похитили золотую монету Big Maple Leaf («Большой кленовый лист») достоинством 1 млн канадских долларов (около $700 тыс.). Рыночная стоимость монеты оценивается в 3,7 млн евро (порядка $4 млн). Монета является уменьшенной копией инвестиционной монеты, которую чеканят на Королевском канадском монетном дворе.