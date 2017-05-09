В Южной Корее начались выборы президента За должность борются 13 кандидатов

В Южной Корее начались досрочные выборы главы государства. Избирательные участки открылись в 06:00 (00:00 по московскому времени) во вторник.

На президентское кресло претендуют 13 кандидатов. Согласно последним социологическим опросам, лидером гонки является претендент от демократической партии «Тобуро Минчжудан» Мун Чжэ Ин, которую поддерживают 42% респондентов.

Второе место разделили кандидат от левоцентристской «Народной партии» Ан Чхоль Су и Хон Чжун Пхе от консервативной Корейской партии свободы – у них по 18%. Выборы в республике проходят в один тур, выигрывает кандидат, набравший относительное большинство голосов. Президент избирается на пять лет и не может претендовать на второй срок. Ранее официальный представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн сообщил, что в стране усилены меры безопасности из-за опасений в провокациях КНДР во время выборов.