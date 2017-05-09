Сенат утвердил Хизер Уилсон министром ВВС США За нее проголосовали 76 сенаторов

Сенат США утвердил кандидатуру Хизер Уилсон на должность министра военно-воздушных сил страны. Об этом передает агентство Reuters накануне.

По информации издания, за нее проголосовали 76 сенаторов, «против» выступили 22 человека. При этом, как отмечает Reuters, все голосовавшие не в пользу Хизер Уилсон были представителями демократической партии.

Добавим, утвержденный министр ВВС США ранее была членом нижней палаты Конгресса от республиканцев. Выпускница академии ВВС США Хизер Уилсон с 2013 года руководит университетом Mines & Technology в Южной Дакоте. В 1998-2009 годах она выступала от штата Нью-Мехико в палате представителей. Кроме того, она занимала должность в Совете национальной безопасности при администрации президента США Джорджа Буша-старшего.