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09.05.17 / 08:50 Новости / Россия и мир

Сенат утвердил Хизер Уилсон министром ВВС США

За нее проголосовали 76 сенаторов

Сенат США2Сенат США утвердил кандидатуру Хизер Уилсон на должность министра военно-воздушных сил страны. Об этом передает агентство Reuters накануне.

По информации издания, за нее проголосовали 76 сенаторов, «против» выступили 22 человека. При этом, как отмечает Reuters, все голосовавшие не в пользу Хизер Уилсон были представителями демократической партии.

Добавим, утвержденный министр ВВС США ранее была членом нижней палаты Конгресса от республиканцев. Выпускница академии ВВС США Хизер Уилсон с 2013 года руководит университетом Mines & Technology в Южной Дакоте. В 1998-2009 годах она выступала от штата Нью-Мехико в палате представителей. Кроме того, она занимала должность в Совете национальной безопасности при администрации президента США Джорджа Буша-старшего.

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