В Японии создали группу по региональному экономическому сотрудничеству с Россией Для северной префектуры Хоккайдо

В Японии начала работу группа по региональному экономическому сотрудничеству с Россией. Об этом стало известно во вторник.

В ее состав вошли представители 60 организаций государственного и частного секторов экономики. Они будут следить за участием компаний из японской префектуры Хоккайдо в промышленных выставках на территории России.

Отметим, в числе ближайших таких выставок – «Иннопром-2017». Выставка состоится в Екатеринбурге. Она состоится в седьмой раз. Япония в этом году станет страной-партнером. Численность японской делегации составит 500 человек.