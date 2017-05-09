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09.05.17 / 19:24 Новости / Политика / Россия и мир

В Японии создали группу по региональному экономическому сотрудничеству с Россией

Для северной префектуры Хоккайдо

Япония Россия

Коллаж АБН

В Японии начала работу группа по региональному экономическому сотрудничеству с Россией. Об этом стало известно во вторник.

В ее состав вошли представители 60 организаций государственного и частного секторов экономики. Они будут следить за участием компаний из японской префектуры Хоккайдо в промышленных выставках на территории России.

Отметим, в числе ближайших таких выставок – «Иннопром-2017». Выставка состоится в Екатеринбурге. Она состоится в седьмой раз. Япония в этом году станет страной-партнером. Численность японской делегации составит 500 человек.

По материалам: tass.ru
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