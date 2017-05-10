Apple купила производителя трекеров для сна Beddit Сумму сделки не раскрывают

Американская корпорация Apple купила финского производителя трекеров для сна Beddit. Об этом сообщили в финской компании.

Beddit рассказала о сделке еще 8 мая, однако CNBC и TechCrunch узнали об этом только в среду. Компания написала, что после закрытия сделки данные пользователей будут обрабатывать в соответствии с правилами Apple.

Сумму сделки не разглашают. За все время существования компании она привлекла $3,5 млн инвестиций.

Отметим, Beddit работает с 2007 года, а с 2015 продает продукцию в магазинах Apple. Компания разрабатывает приборы и программное обеспечение для заботы о сне человека. Последний гаджет, Beddit 3, замеряет продолжительность и глубину сна, сердцебиение, дыхание, температуру спящего, а также обстановку в комнате.