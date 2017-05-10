Все новости

10.05.17 / 15:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Apple купила производителя трекеров для сна Beddit

Сумму сделки не раскрывают

Apple Beddit

Коллаж АБН

Американская корпорация Apple купила финского производителя трекеров для сна Beddit. Об этом сообщили в финской компании.

Beddit рассказала о сделке еще 8 мая, однако CNBC и TechCrunch узнали об этом только в среду. Компания написала, что после закрытия сделки данные пользователей будут обрабатывать в соответствии с правилами Apple.

Сумму сделки не разглашают. За все время существования компании она привлекла $3,5 млн инвестиций.

Отметим, Beddit работает с 2007 года, а с 2015 продает продукцию в магазинах Apple. Компания разрабатывает приборы и программное обеспечение для заботы о сне человека. Последний гаджет, Beddit 3, замеряет продолжительность и глубину сна, сердцебиение, дыхание, температуру спящего, а также обстановку в комнате.

По материалам: cnbc.com
 techcrunch.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,125 seconds.