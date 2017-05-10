Автобусы-шаттлы перевезли 12 тыс. болельщиков матча «Зенит» — «Терек» По шести маршрутам

Автобусы-шаттлы «Пассажиравтотранса» 7 мая перевезли 12 тыс. болельщиков матча «Зенит» — «Терек». Об этом в организации сообщили в среду.

Сбоев в работе автобусного транспорта и внештатных ситуаций «Пассажиравтотранс» не зафиксировал. После окончания матча автобусы отправлялись по маршрутам с интервалом не более 30 секунд, сказали в организации-перевозчике.

Перевозку зрителей завершили в 22:30. На линии курсировали 120 двухсекционных автобусов вместимостью до 170 человек. Автобусы ходили по шести маршрутам — от станций «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская», «Пощадь Восстания», а также от аэропорта «Пулково». Самым популярным стал маршрут S3 от станции «Петроградская».

Отметим, также до стадиона можно было добраться по Яхтенному мосту. К Яхтенной улице зрителей подвозили трамваи «Горэлектротранса». Перевозчик выпустил на линию трехсекционные трамваи. Они работали на маршрутах от станций метро «Старая деревня» и «Черная речка».