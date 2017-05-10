Все новости

10.05.17 / 14:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Автобусы-шаттлы перевезли 12 тыс. болельщиков матча «Зенит» — «Терек»

По шести маршрутам

Автобусы

Фото АБН

Автобусы-шаттлы «Пассажиравтотранса» 7 мая перевезли  12 тыс. болельщиков матча «Зенит» — «Терек». Об этом в организации сообщили в среду.

Сбоев в работе автобусного транспорта и внештатных ситуаций «Пассажиравтотранс» не зафиксировал.  После окончания матча автобусы отправлялись по маршрутам с интервалом  не  более 30 секунд, сказали в организации-перевозчике.

Перевозку зрителей завершили в 22:30.  На линии курсировали 120 двухсекционных автобусов вместимостью до 170 человек. Автобусы ходили по шести маршрутам — от станций «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская», «Пощадь Восстания», а также от аэропорта «Пулково».  Самым популярным стал маршрут S3 от станции «Петроградская».

Отметим, также до стадиона можно было добраться по Яхтенному мосту. К Яхтенной улице зрителей подвозили трамваи «Горэлектротранса». Перевозчик выпустил на линию трехсекционные трамваи. Они работали на маршрутах от станций метро «Старая деревня» и «Черная речка».

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,121 seconds.