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10.05.17 / 07:51 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд оштрафовал Azur Air на 100 тыс. рублей

За задержку рейса из Екатеринбурга

судКрасноярский суд оштрафовал на 100 тыс. рублей авиакомпанию Azur air за задержку вылета рейса из Екатеринбурга в Камрань (Вьетнам) более чем на 9 часов в январе нынешнего года. Об этом в среду сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки специалисты установили, что авиакомпания допустила задержку рейса в город Нячанг (Камрань) продолжительностью более 9 часов и, тем не менее, не предоставила резервного лайнера. По данным ведомства, авиакомпания неоднократно совершала подобные нарушения.

Нячанг – столица провинции Кханьхоа и одно из самых популярных туристических мест в стране. Россияне имеют возможность получить туристическую визу в аэропорту Камрань. Нячанг пользуется популярностью, как правило, среди любителей пляжного отдыха. Январь во Вьетнаме — один из самых комфортных месяцев для отдыха.

По материалам: tass.ru
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