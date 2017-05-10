Суд оштрафовал Azur Air на 100 тыс. рублей За задержку рейса из Екатеринбурга

Красноярский суд оштрафовал на 100 тыс. рублей авиакомпанию Azur air за задержку вылета рейса из Екатеринбурга в Камрань (Вьетнам) более чем на 9 часов в январе нынешнего года. Об этом в среду сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки специалисты установили, что авиакомпания допустила задержку рейса в город Нячанг (Камрань) продолжительностью более 9 часов и, тем не менее, не предоставила резервного лайнера. По данным ведомства, авиакомпания неоднократно совершала подобные нарушения.

Нячанг – столица провинции Кханьхоа и одно из самых популярных туристических мест в стране. Россияне имеют возможность получить туристическую визу в аэропорту Камрань. Нячанг пользуется популярностью, как правило, среди любителей пляжного отдыха. Январь во Вьетнаме — один из самых комфортных месяцев для отдыха.