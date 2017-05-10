Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне ММВБ — 2012,84 пункта, РТС — 1094,33 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в среду открылись в зеленой зоне. ММВБ — 2012,84 пункта, РТС — 1094,33 пункта.

По словам аналитика банка «Российский капитал» Анастасии Сосновой, на умеренно позитивном внешнем фоне у российских индексов в среду есть шанс на рост. После заявления ОПЕК о возможности снижения нефтедобычи нефть Brent выросла в цене, и, как отмечает аналитик, будет торговаться в пределах 50 за баррель до саммита ОПЕК 24-25 мая.