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10.05.17 / 10:07 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне

ММВБ — 2012,84 пункта, РТС — 1094,33 пункта

Фото АБН

Фото АБН

Торги на Московской фондовой бирже в среду открылись в зеленой зоне. ММВБ — 2012,84 пункта, РТС — 1094,33 пункта.

По словам аналитика банка «Российский капитал» Анастасии Сосновой, на умеренно позитивном внешнем фоне у российских индексов в среду есть шанс на рост. После заявления ОПЕК о возможности снижения нефтедобычи нефть Brent выросла в цене, и, как отмечает аналитик, будет торговаться в пределах 50 за баррель до саммита ОПЕК 24-25 мая.

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